  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Salda Gölü yağmur yüklü kara bulutların altında görsel şölen sunuyor
Aktüel

Salda Gölü yağmur yüklü kara bulutların altında görsel şölen sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:55:44 -
Salda Gölü yağmur yüklü kara bulutların altında görsel şölen sunuyor

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü, kapalı havada çakan şimşeklerle görsel şölen sunuyor.

Havanın kapalı ve yağmurlu olmasına rağmen göldeki turkuazlığın en iyi izlendiği ve beyaz kumsalın en geniş olduğu Beyaz Adalar bölgesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçiler, kara bulutların, turkuaz rengi berrak suyun ve beyaz kumsalın güzelliğini doyasıya yaşadı, bol bol fotoğraf çektirdi.

Yağmur öncesi gölün üzerinde beliren kara bulutlar ve çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

- "Gördüğüm yerler arasında en farklı yer"

Ürdün'den gelen ziyaretçi Ghazi Kaabneh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün harika göründüğünü belirterek, göldeki renklerin ve havanın uyumunun etkileyici olduğunu aktardı.

Kaabneh, "Allah Türkiye'yi korusun. Tatilim boyunca birçok yer gördüm, gördüğüm yerler arasında en farklı yer. Salda Gölü'ne ilk defa geldim, çok fotojenik. Türkiye'yi çok seviyorum çünkü gölü, denizi ve her şeyi muhteşem." dedi.

Kütahya'dan gelen Yasemin Dönmez de göle ilk defa geldiğini, kendilerini kapalı havanın karşıladığını dile getirerek, "Bugün kapalı havada göl çok farklı gözüküyor. Değişik güzelliğini yaşadık, çok güzeldi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a karşı skandal adım!

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bölgede ordu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı