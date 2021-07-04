Salda Gölü nerede? Salda Gölü'nde yüzmek yasak mı?

Doğal güzelliği, kumu ve rengiyle ilgi odağı olan Salda Gölü’nde acı bir olay yaşandı. Serinlemek için göle giren 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Bu acı olayın ardından pek çok kişi Salda Gölü hakkında araştırma yapmaya başladı.

Salda Gölü nerede?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali "biyolojik mineralizasyon" un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.

Salda gölü, 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş, 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Salda Gölü'nde yüzmek yasak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün "Beyaz Adalar" bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını açıkladı. Ancak bölgedeki diğer plajlarda yüzmek yasak değil. Buna rağmen uyarılara, tabelalara dikkat etmek de yarar var. Çünkü gölün zemini killi, gevşek bir yapıya sahip.