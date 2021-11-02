Salçalı makarna tarifi, nasıl yapılır?

Hem yapımı kolay, hem de oldukça lezzetli olan salçalı makarna tarifi...

1/2 paket makarna

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolusu salça

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı Tuz

1 tatlı kaşığı kekik (ya da fesleğen)

Yapılışı

Tencerede suyu kaynatın ve tuz ekleyin. Su kaynadıktan sonra makarnayı boşaltın. Ara sıra yapışmaması için tahta kaşıkla karıştırın. Paketteki süre kadar pişirin. Sosu için haşlama suyundan bir bardağa ayırın. Daha sonra makarnanın suyunu süzün. Tava ya da tencereye zeytinyağını koyun. Doğradığınız sarımsağı ekleyin, ardından salça ve baharatları ilave edip karıştırarak kavurun. Sosun içerisine bir miktar makarnanın haşlama suyundan ekleyebilirsiniz. Sos piştikten sonra makarnanın üzerine ilave edip karıştırın. İsteğe bağlı taze fesleğenle süsleyip servis edin. Afiyet olsun...