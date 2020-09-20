Salça yapmak istediler... Ev küle döndü
Bursa'da vatandaşlar, evlerinin teras katında salça yapmak isterken, kıvılcımlar yangın çıkardı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Soğanlı Mahallesi’nde bulunan dört katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İddiaya göre, teras katında vatandaşlar salça kavururken, ateşten sıçrayan kıvılcımlar ahşap üstüne sıçradı.
Tamamı ahşap olan teras katta, rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre içinde her yeri kapladı. Teras katta mahsur kalan vatandaşlar, komşularının yardımıyla alevlerin arasından kurtarıldı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.
Bursa’nın çeşitli noktalarından görülen yangın, itfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonuç yarım saat içerisinde söndürüldü.
Binanın dışında bulunan bir vatandaşın başına, yangın sırasında kopan ahşap bir parça düştü. Şahsın hafif bir şekilde başından yaralandığı, ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, yangına ilişkin tahkikat başlattı.