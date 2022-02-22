Salataların favorisi! Gribe karşı koruyor
Kuzu kulağı bitkisi son yıllarda salataların favorisi hâline geldi. Egzama ve sedef gibi hastalıklara birebir olan kuzu kulağı, gribe karşı korur. İşte kuzu kulağının faydaları...
Kuzu kulağı salatalardan yemeklere kadar kullanılan ekşimsi bir bitkidir. C vitamini açısından zengin olan kuzu kulağının faydalarını bir araya getirdik.
Kuzu kulağı neye iyi gelir?
Mide şişkinliğini giderir
Grip ve soğuk algınlığından koruyarak vücudu güçlendirir
Bağırsakları yumuşatarak sindirimi çalıştırır. Dolayısıyla kabızlığa iyi gelir
Egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi gelir. Kökü kaynatılarak içildiğinde tüm kaşıntıları giderir
Diş eti sorunlarına iyi gelir
Adet düzensizliğine iyi gelir
Çiğ hâli kan şekerini düşürür
İdrar söktürücü etkisiyle böbrekleri çalıştırır. Kum ve taşı engeller
Kuzu kulağı nerelerde kullanılır?
Kuzu kulağı salatalarda roka ve marulla kullanılır. Pişirilip yemeği ya da çorbası yapılabilir. Yoğurt ile meze gibi tüketilebilir.
Kimler için riskli?
Kuzu kulağı bitkisini hamileler doktoruna danışarak kullanmalıdır.
Kronik ve ciddi bir rahatsızlığı bulunanlar kuzu kulağı tüketmeden önce doktoruna danışmalıdır.