Salataların favorisi! Gribe karşı koruyor

Kuzu kulağı salatalardan yemeklere kadar kullanılan ekşimsi bir bitkidir. C vitamini açısından zengin olan kuzu kulağının faydalarını bir araya getirdik.

Kuzu kulağı neye iyi gelir?

Mide şişkinliğini giderir

Grip ve soğuk algınlığından koruyarak vücudu güçlendirir

Bağırsakları yumuşatarak sindirimi çalıştırır. Dolayısıyla kabızlığa iyi gelir

Egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi gelir. Kökü kaynatılarak içildiğinde tüm kaşıntıları giderir

Diş eti sorunlarına iyi gelir

Adet düzensizliğine iyi gelir

Çiğ hâli kan şekerini düşürür

İdrar söktürücü etkisiyle böbrekleri çalıştırır. Kum ve taşı engeller

Kuzu kulağı nerelerde kullanılır?

Kuzu kulağı salatalarda roka ve marulla kullanılır. Pişirilip yemeği ya da çorbası yapılabilir. Yoğurt ile meze gibi tüketilebilir.

Kimler için riskli?

Kuzu kulağı bitkisini hamileler doktoruna danışarak kullanmalıdır.

Kronik ve ciddi bir rahatsızlığı bulunanlar kuzu kulağı tüketmeden önce doktoruna danışmalıdır.