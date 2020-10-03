Salam Air, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı
İSTANBUL (AA) - Umman havayolu şirketlerinden Salam Air, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketlerinin, Kovid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüşleri devam ediyor.
Geçen yılın mayıs ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Umman'a haftada iki gün karşılıklı seferler başlatan Salam Air, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını durdurmuştu.
Ummanlı hava yolu şirketinin Muscat Havalimanı'ndan havalanan uçağının 13.45'te Sabiha Gökçen'e inmesiyle karşılıklı seferler yeniden başladı.