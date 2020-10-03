  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Salam Air, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı
Aktüel

Salam Air, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:19:08 -
Salam Air, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Umman havayolu şirketlerinden Salam Air, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan hava yolu şirketlerinin, Kovid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüşleri devam ediyor.

Geçen yılın mayıs ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Umman'a haftada iki gün karşılıklı seferler başlatan Salam Air, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını durdurmuştu.

Ummanlı hava yolu şirketinin Muscat Havalimanı'ndan havalanan uçağının 13.45'te Sabiha Gökçen'e inmesiyle karşılıklı seferler yeniden başladı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Yiğit Bulut Babacan'a seslendi: Bank Asya'yı neden kurtarmaya çalıştığını açıkla
Dünya

Yiğit Bulut Babacan'a seslendi: Bank Asya'yı neden kurtarmaya çalıştığını açıkla

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın terör örgütü FETÖ’nün bankası Bankasya’yı kurtarmak için neler de..
Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü
Yerel

Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü

Samsun’da bir şahıs, evinin önünde dayısın oğlu tarafından silahla öldürüldü.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay