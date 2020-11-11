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Aktüel Saklandığı fabrikada yakalanan FETÖ firarisi ile eşi, adliyeye sevk edildi
Aktüel

Saklandığı fabrikada yakalanan FETÖ firarisi ile eşi, adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:51:00 -
Saklandığı fabrikada yakalanan FETÖ firarisi ile eşi, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranırken çalıştığı fabrikanın çatı katındaki kömür kırma makinesinin içerisinde yakalanan Cemil K. ile eşi Kübra K. adliyeyi sevk edildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kınalı mevkisindeki fabrikada yakalanan FETÖ firarisi Cemil K. ile saklanmasına yardım eden ağabeyi Vahap K. ve eniştesi İlyas İ.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Vahap K. ve İlyas İ. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Cemil K. adliyeye sevk edildi.

Cemil K.'nin eşi olduğu öğrenilen ve yine FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranırken Esenyurt'ta trafikte seyir halindeyken araba içerisinde yakalan Kübra K. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

- Olay

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı verilen Cemil K.'nin, Kınalı mevkisindeki akrabalarına ait fabrikada kaçak olarak çalıştığı ve bu fabrikada saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçmişti.

Söz konusu fabrikaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı bulamamıştı. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Cemil K.'nin, ağabeyi Vahap K. ve eniştesi İlyas İ.'nin yardımıyla çatı katındaki kömür kırma makinesinin içerisine saklandığını belirlemişti.

Şüpheli Cemil K. ve saklanmasına yardım eden iki yakını gözaltına alınmıştı.


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