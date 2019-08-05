Sakine Çiçek kimdir nerelidir, Sakine Çiçek kaç yaşında? Umut Emre hastalığı ne?

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki cam kemik hastası Sakine Çiçek, kendisi ve aynı hastalığı taşıyan kardeşi Umut Emre'nin tedavisi için ağlayarak hayırseverlerden yardım istedi.

Türkoğlu’nda yaşayan Mustafa-Gönül Çiçek çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Sakine’nin, henüz 6 aylıkken sık sık ağlaması üzerine götürüldüğü hastanede, bacağında kırık tespit edildi. Yapılan testlerinde Sakine Çiçek’e cam kemik hastalığı teşhisi konuldu. Kızlarının hastalığıyla üzülen aile, 8 yıl sonra ikinci bir şok yaşadı. Şu an 3 yaşında olan oğulları Umut Emre’ye de 6 aylıkken götürüldüğü hastanede, aynı hastalık teşhisi konuldu. Bugüne kadar kemiklerinin 300'den fazla kez kırıldığını belirten, ailesinin kardeşi ve kendisinin ayaklarının tedavisi için gerekli olan 70 bin lirayı karşılayamayacağını söyleyen küçük Sakine, "Okula gitmek, yürümek istiyorum. Acı çekmek istemiyorum. Ameliyatımın maliyeti çok olduğu için ailem karşılayamıyor" ifadesini kullandı.