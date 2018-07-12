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Sakıncalı Kur'an mealleri KHK'da

Cumhurbaşkanlığı uyum yasalarını içeren 703 sayılı KHK’da yeni düzenlemeye de yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki maddede sakıncalı meallerin erişimine engelleme getirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:11
Sakıncalı Kur'an mealleri KHK'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla eleştirdiği, Kur’an referans gösterilerek yayınlanan sakıncalı meallere, erişim engeli geliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından tespit edilen bu gibi meallerin basım ve yayını durdurulacak.

Yayının internet ortamında yapılması halinde Diyanet İşleri Başkanlığı müracaatıyla erişimin engellenmesine karar verilirken; bu kararın bir örneği de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilecek.

DAĞITILANLAR TOPLATILACAK VE İMHA EDİLECEK

Daha önce FETÖ’nün Kur’an meallerinde yaptığı değişikliklerin ortaya çıkması üzerine bu uygulama gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı uyum yasalarını içeren 703 sayılı KHK’da yeni düzenlemeye de yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki maddede sakıncalı meallerin erişimine engelleme getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından sakıncalı olduğu tespit edilen meallerin basım ve yayımı durdurulurken, dağıtılmış olanlar ise toplatılacak ve imha edilecek.

Yayının internet üzerinden servis edilmesi halinde ise başkanlığın müracaatı üzerine erişim engelli getirilirken, bu kararın bir örneği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na gönderilecek. Başkanlığın talebinin reddi ile ilgili karara karşı itiraz yolu açık olacak. İtiraz üzerine verilen karar ise kesin olacak.

Mühürsüz mushaf basılamayacak

Diğer taraftan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu onayı ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzlerle sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerim’ler basılamayacak ve yayınlanamayacak. Onaysız veya mühürsüz basıldığı-yayımlandığı tespit edilen mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerim yayınlarının basım ve yayınları durdurulurken, dağıtılmış olanlar da toplatılarak imha edilecek. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:11
  1. 703 sayılı KHK
  2. Tahrif edilmiş Kur'an meali
  3. mühürsüz kur'an

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  • oguzoguz8 sa önce
    diyanet önce kendi mealini düzeltsin
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