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Aktüel

“Sakin şehir” Halfeti sessizliğe büründü

Tarih ve doğal güzellikleriyle meşhur Şanlıurfa’nın turizm ilçesi Halfeti, korona virüs önlemleri nedeniyle tamamen sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:11:28 -
“Sakin şehir” Halfeti sessizliğe büründü

Tarih ve doğal güzellikleriyle meşhur Şanlıurfa’nın turizm ilçesi Halfeti, korona virüs önlemleri nedeniyle tamamen sessizliğe büründü.


Turizm ilçesi Halfeti, korona virüs önlemleri nedeniyle turist ağırlamıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde alternatif turizm alanında cazibe merkezi konumundaki kent, en sakin günlerini yaşıyor. Tarih ve doğa turizmi açısından adından söz ettiren ve günlük binlerce ziyaretçinin uğradığı ilçe, tamamen sessizliğe büründü. Taş mimarisiyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen süre içerisinde doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.


Turizmciler, korona virüs salgını dolayısıyla ilçenin tamamen sessizliğe büründüğünü belirterek salgının bir an önce geçmesini ve işlerini yapmak istediklerini söyledi.


Öte yandan, Halfeti ilçesi geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den 11 şehrin, dünyada ise 208 şehrin dahil olduğu Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında ‘Cittaslow’ Sakin Şehir unvanını aldı.

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