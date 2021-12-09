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Sağlık Sakın ihmal etmeyin! Eksikliği 10 hastalığa neden oluyor
Sağlık

Sakın ihmal etmeyin! Eksikliği 10 hastalığa neden oluyor

Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmek için Magnezyum (Mg)’a ihtiyaç duyuyor. Özellikle kemik ve diş oluşumu, sinir iletisi, kas kasılması ve enzim aktivasyonu ile enerji üretiminde magnezyumun önemli görevleri bulunuyor. Magnezyum minerali vücutta kendiliğinden üretilmediğinden besin ve ilaç yoluyla yeterli dozlarda alınması gerekiyor. Uygun dozlarda alınmadığı takdirde magnezyum eksikliği pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:15:00 -
Sakın ihmal etmeyin! Eksikliği 10 hastalığa neden oluyor

 Yeni Akit  Ankara 

Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. İrem Özçelik, magnezyum hakkında bilinmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.

Magnezyumu dışarıdan takviye olarak almak gerekiyor

Magnezyum (Mg) vücutta en çok bulunan 4. katyondur. Vücudun işlevleri için önemli bir mineraldir. İnce bağırsaktan emilir ve böbrekten atılır. İnsan vücudu magnezyum mineralini kendisi üretemediği için bu mineral kaynağının gıda ya da ilaç takviyesi gibi yollar ile alınması gerekmektedir. Vücutta kullanılan magnezyumun hemen hemen %60’ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken, %39’u ise yumuşak dokularda bulunmaktadır. Oranı çok düşük olmakla birlikte % 1’lik bir kısım da kanda yer almaktadır. Magnezyum en yaşamsal organlar olan beyin ve kalpte diğer organlara oranla daha önemli yoğunlukta bulunmaktadır.

Migren ataklarınızın nedeni magnezyum eksikliği olabilir

Plazma Mg düzeyi, hücre içi Mg düzeyi ve toplam vücut Mg düzeyi birbiriyle yakın ilişkili değildir ancak ciddi plazma düzeyindeki azalma vücut depolarının azaldığını gösterir. Düşük magnezyum seviyesi kısa vadede belirtilere neden olmasa da tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır. Düşük magnezyum seviyesi, osteoporoz için de bir risk faktörüdür. Ayrıca magnezyum eksikliği iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, halsizlik, saç dökülmesi, kabızlık, kas krampları, fibromiyalji ve konsantrasyon eksikliğine de neden olmaktadır.

Magnezyum eksikliğine neden olan etkenler:

Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı
Tip 2 diyabet
Gebelik ve emzirme dönemi (süt üretiminde Magnezyum ihtiyaç artar)
Bağırsak hastalıkları
Böbrek hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Uzun süreli antibiyotik kullanımı
İdrar söktürücü ilaç kullanımı
Yanlış ve yetersiz beslenme ve stresli bir yaşam,
İleri yaş

Magnezyum eksikliği sonucu bu hastalıklara dikkat!

Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyar. Bu nedenle magnezyum eksikliğinde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.
Osteoporoz (kemik erimesi-d vitamini metabolizmasında görev alır)
Tip 2 diyabet (insülin metabolizmasında rol alır)
Hipoglisemi
Astım atakları
Hipertansiyon
Depresyon
Kalp rahatsızlıkları
Huzursuz bacak sendromu
Solunum rahatsızlıkları
Migren semptomlarında artış

Magnezyum eksikliği doğru zamanda müdahale ve takip gerektirir

Magnezyum eksikliğinin tedavisinde, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multi-vitaminler kullanılabilir. Eksikliğin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Yüksek oranda magnezyum içeren besinler tüketmek, sigara ve alkolü bırakmak da tedavi planının içerisinde yer almalıdır. Magnezyum kritik seviyeye düştüğünde hekimler tarafından yüksek miktarda takviye olarak alınması tedavi amaçlı olarak önerilebilir. Hastanın ihtiyacının kalmadığı durumlarda takviye alımı bırakılmalıdır.

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