'Sakın CHP'de çalışma sana tecavüz ederler'

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un parti il binasında çalışan temizlik ve çay işlerine bakan görevli kadını taciz ettiğine dair ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Skandal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz'un yanında çalışan çaycı kadına yönelik taciz konuşmalarının ses kaydının internette yayınlanmasıyla patlak vermişti. O başkanın savunması ise pes dedirtti! İşte son dakika haberinin detayları:

'Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler'

Kayıtlarda kadına "Benimle birlikte ol" diyen Oğuz, kadının "Ben ekmeğimin peşindeyim" sözlerine rağmen tacizini "Çok hoşuma gidiyorsun" diyerek sürdürüyor. Çaycı kadın ise, "Bana, 'Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler' diyenler oldu. Adınız çıkmış 9'a" şeklinde yanıtını veriyor. Yaklaşık bir yıl önce yaşandığı belirtilen taciz olayından sonra çaycı kadın işten ayrılırken, olayın partide duyulmasının ardından ise yaklaşık 2 ay önce Oğuz'un CHP Genel Merkezi'ne istifasını sunduğu belirtildi.

Bu arada taciz olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık, tacize uğrayan kadının şikayetiyle ilgili soruşturmada Oğuz'a taciz davası açılması halinde kadının yanında yer alacak.

Pes dedirten savunma

CHP'li Bülent Oğuz'un kendisine yönelik taciz suçlamasıyla ilgili yaptığı açıklamalar "pes artık" dedirtti. Taciz konuşmalarını itiraf eden Oğuz, kadınla arasındaki diyaloğun "basit konuşma" olduğunu belirterek, "Bu olaylar, 1 yıl önce malum kişi ile basit denilecek konuşmanın dışında başka hiçbir şey olmamıştır. Benden para talebinde bulunan kişiler, bunu kabul etmemem halinde para karşılığında satacaklarını söyleyip, beni tehdit ettiler. Söz konusu konuşmanın dışında hiçbir eylemim ve hareketim olmadı. Malum şahsın, beni tuzağa düşürmek için önceden ses kaydını benden habersiz açtığını ve kayıt yaptığını öğrenir öğrenmez konuyu yargıya taşıdım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma açıldı

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ortaya çıkan konuşmalar

İL BAŞKANI: Niye istemiyorsun.

KADIN: Başkanım sizle alakası yok. Ben böyle bir insan mıyım?

İL BAŞKANI: Ben diyorum ki benle bir kere beraber ol.

KADIN: Eee canım. Başka bir derdin var mıydı? O nasıl söz öyle.

İL BAŞKANI: Yanlış bir şey olmadığını görebilirsin ben görürüm ayrı bir şey ama niye bu kadar benden kaçıyorsun.

KADIN: Ben öyle bir insan değilim

İL BAŞKANI: Benden hiç duydun mu? Başkasıyla olduğumu görsen ben demem zaten.

KADIN: Ben hayat mücadelesinde bir insanım.

İL BAŞKANI: Ben biliyorum. Yanlış anlama ben senden faydalanayım değil.

KADIN: Faydalanmaya çalışıyorsunuz.

İL BAŞKANI: Saçmalama.

KADIN: Doğruya doğru.

İL BAŞKANI: Ben sana baştan söyledim benim hoşuma gidiyorsun. Ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun. Sana demedim mi. Hoşuma gitmesen ben seni ne yapacağım. Gerçekten çok hoşsun.

KADIN: Ben sizinle çalışıyorum onca söylentiye rağmen. Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler diye ben kimseyi dinlemedim. Ailem akrabam. Adınız çıkmış 9'a.

İL BAŞKANI: Neyim çıkmış neyimiz var ki.

KADIN: Benim numaram herkeste var. Kimse rahatsız etmiyor.

İL BAŞKANI: Ben buna da müsaade etmem. Senden önce 3 bayanla da çalıştım bir tanesine başımı kaldırıp bakmadım ciddi söylüyorum sende ayrı bir şey var çok hoşuma gidiyorsun.

KADIN: Bahane ederek mi eşyaları getirdiniz.

İL BAŞKANI: Hayır bahane etmedim.