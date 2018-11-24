Sakın bu oltaya gelmeyin! Kart bilgileriniz çalınabilir

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlileri, son dönemde kullanımı artan sosyal medya hesapları ile internet aracılığı ile yapılan ödemeler ve alışverişlerde güvenlik önlemlerinin alınması konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi, sosyal medya hesabı açarken kullanılan e-posta hesaplarının zamanla şifrelerinin unutulduğuna dikkat çekerek, "Bu yöntemi şu şekilde yapıyorlar: Hepimiz e-posta hesapları açıyoruz. Bu e-posta hesapları ile sosyal medya hesaplarına bağlanıyoruz. Biz e-posta hesaplarını sadece sosyal medya hesabı açmak için kullandığımızdan şifreyi hiçbirimiz hatırlamıyoruz ya da açtığımız e-postanın adını bilmiyoruz. Bu durum karşısında e-posta sağlayıcı 'Benimle belirli zaman aralarında e-posta alışverişi yapmazsanız e-posta adresiniz boşa düşer' diyor.

Bu şekilde insanlar boşa düşen e-posta adreslerini elde ederek daha sonra sosyal medya sitelerinden 'Şifremi Unuttum' kısmına girerek o şifreyi boşa düşen e-postaya kendisi sahibi olduğu için elde edebiliyor. Bu sayede birisine ait sosyal medya hesaplarını ele geçiriyorlar.

Ele geçirilen hesaplarla dolandırıcılık yapılıyor

Bu adresler çalındığında sosyal medya hesapları üçüncü kişilerin eline geçiyor. Üçüncü şahısların eline geçen sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapılıyor. 'Sana hediye çeki dağıtıyorum' gibi mesajlar atılıyor. Bu tip durumlarda karşıdaki şahsın kabul etmesi durumunda telefon hatlarından para kesme, kredi kartı bilgilerini isteme gibi olaylar oluyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor. E-mail hesabı açarken küçük harf, büyük harf, sayı ve rakamlar kullanarak şifre almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca doğum tarihi, ad, soyad gibi şifreler kullanılmaması gerekiyor. Sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarındaki ikili güvenlik koruması durumlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. Ayrıca sosyal medya hesabında 3 yada 5 arkadaşın hesaba erişmesini sağlama özelliği var ve bu sayede de hesabını kurtarabilirler" dedi.

Fishing oltalama siteleri dikkat

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlisi, yapılacak ödeme ve harcamaların kurumlara ait resmi ve bilinen sitelerden yapılması gerektiğine vurgu yaparak, "Fishing oltalama siteleri bulunmaktadır. Normalde banka sitesine girdiğiniz zaman hesap numarası, T.C. kimlik numarası ve şifre yazarak giriş yapılır. Ancak bu fishing sitelerde kart numarası ister, kartın son kullanma tarihini ister. Resmi banka siteleri bunları istemez.

Bunların hepsini isteyen siteler fishing sitelerdir. Yani oltalama siteleridir. Buradan bilgileriniz alınarak harcama yapılıyor. Böylece kişilerin mağdur olması sağlanıyor. Kredi kartı ödemeleri, su, elektrik ödemeleri gibi internet üzerinden yapacağımız işlemleri bankaların resmi sitelerinden girerek yapmak daha faydalıdır. Sanal dünya kocaman bir dünya, bu sanal dünyada zarar görmememiz için güvenliğimizi almamız gerekiyor" diye konuştu.