Sak'ı linç edenler sapığa sahip çıktı

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Hükümet 6 milyon dar gelirlinin 30 milyarlık icra ve haciz borcunun silinmesi için kanun hazırlığı yaparken, “helalleşme” argümanıyla oy çalmaya çalışan CHP zihniyeti adliye koridorlarına hapsettiği vatandaşlara haciz zulmü uyguluyor. Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, kendisine ait olmayan “alıntı” bir ifade dolayısıyla suç duyurusunda bulunup cezaevine attırdığı Gazeteci Yazar Şükrü Sak’ı, sonra ise bir nükte üzerinden mahkemeye vererek cezalandırılmasını sağlamıştı. Sak’ın yazısında, gazeteci Emre Erciş’ten yaptığı alıntıdaki ifade sebebiyle Erdem “alenen hakaret” davası açarak Sak’ın 2 ay 27 gün hapse mahkum olmasını sağlamıştı. Hapis cezasının kesinleştiği 26 Kasım 2020 tarihinde karara tepki gösteren Sak, veciz bir ifadeyle, “Bu adam bir daha ‘basın özgürlüğü’ lafı ederse ağzının üstüne kürekle vuracağım” diyerek sitemini dile getirmişti.

Espriye ceza ve icra

Bu espriyi dahi kaldıramayan CHP’li Erdem, Sak’a ‘tehdit’ davası açtı. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bu tuhaf davada Sak’a 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinafın kısmen kabul ettiği ceza, “hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla para cezasına çevrildi. Erdem’in icra takibi başlatması üzerine Ankara 24. İcra Dairesi’nin, Şükrü Sak aleyhine 14 bin 478 TL’lik icra dosyası hazırladığı kaydedildi. 24/08/2022 tarih, 2022/14218 no’lu icra dosyası kapsamında Gazeteci Şükrü Sak’a icra ve haciz işlemi yapılacağı kaydedildi. Geceliği 100 bin TL’lik lüks otel odalarında konaklayan CHP’liler için ucuz olan bu tutar, Sak’ın ödeme gücü olmayan bir rakam olarak değerlendiriliyor. Gazetecilik yaptığı için davalarla boğuşan Şükrü Sak’a vurulan icra prangasının zulüm olduğu ifade ediliyor.

Gülşen'e 'şaka', bana dava

Konuya ilişkin görüştüğümüz Şükrü Sak, hayatı boyunca gördüğü en saçma şikayet konusundan ceza aldığını, bütün İmam Hatiplileri hedef alan şarkıcı Gülşen’in “sapık” hakaretini “şaka” olarak yorumlayan ve savunanların, kendisine mecazi ifadesi dolayısıyla ceza aldırıp icralarla peşine düştüklerini kaydetti. Şükrü Sak, şunları anlattı: “Daha önce kamuoyunda ‘kürek davası’ olarak gündeme gelen olayda, mahkeme süreci ile ilgili paylaşım yapmıştım. Buna yorum yapan bir takipçime, ‘Bu adam bir daha basın özgürlüğünden söz ederse ağzının üstüne kürekle vuracağım’ diye mecazi cevap vermiştim. Bu ‘mecaz-espri’yi kendisi için ‘tehdit’ olarak gören CHP’li Erdem, beni şikayet etti. Hayatımda bu kadar saçma bir şikayet konusu görmedim. Bu soruşturmadan dava açılmayacağını düşünürken, aksine dava açıldı. ‘Dava kesinlikle beraatle sonuçlanır’ derken bu defa da mahkumiyetimle neticelendi. ‘İstinaftan döner’ diye değerlendirken, istinaf kapısı da yüzümüze kapandı. Hukuksuzluk şimdi ise icra dosyası olarak kapımıza dayandı.”

Tam bir ikiyüzlülük

Sak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Twitter’da birinin ağzının üstüne kürekle vurmak mümkün mü? Ben, öyle değil de, ‘Bu adamı uzaya göndereceğim’ deseydim, benim Eren Erdem’i uzaya gönderecek uzay istasyonum olduğu mu düşünülecekti? Bu saçma şikayetten dolayı, 6 ay ceza aldım. Şarkıcı Gülşen’in ‘sapık” hakaretini, ‘şaka” olarak yorumlayan ve savunan bu zihniyet, bizim basit bir ‘espri-mecazımıza’ tehdit diyerek şikayet ettiler ve ben 6 ay ceza aldım! Böyle ikiyüzlülük görülmemiştir.”