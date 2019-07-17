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Şakayla başlayan çağrı kaygılandırdı! Askeri yasak bölgeye baskın yapılacak

ABD’de uzaylıların tutulduğu ileri sürülen Nevada'daki 51.Bölge'ye Facebook üzerinden şaka olarak yapılan baskın çağrısı, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni harekete geçirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
Şakayla başlayan çağrı kaygılandırdı! Askeri yasak bölgeye baskın yapılacak

ABD'de uzaylıların tutulduğu öne sürülen Nevada'daki 51.Bölge'ye Facebook üzerinden şaka olarak yapılan baskın çağrısı, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni kaygılandırdı. Bölgenin askeri yasak bölge olduğu hatırlatıldı.

ABD Hava Kuvvetleri harekete geçti

Nevada Çölü'nde bulunan Area 51 askeri üssünde ABD ordusunun ele geçirdiği uçan daireler ve uzaylı kadavraları olduğuna inanlar var.

1,4 milyon kişi 20 Eylül için planlanan baskına katılacağını, 1,1 milyon kişi de "katılmayı düşünebileceğini" yazınca Hava Kuvvetleri, halka çölün ortasındaki "Area 51" üssünden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü, New York Times gazetesine açıklamasında üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" dedi.

Üssün çevresindeki "Yasak bölge" tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı belirtiliyor.

"Uzaylı" otelinde yer kalmadı

New York Times gazetesi, Nevada'daki uzaylı temalı "Little A'Le'Inn" otelinde 20 Eylül için yer kalmadığı söyleniyor.

Guardian gazetesi, etkinliğe katılacaklarını söyleyenlerin dediklerini yapması durumunda bile üsse yaklaşmaları şansının olmadığını, ıssız bölgenin sıkı şekilde korunduğunu ve çevrede market ya da tuvalet dahil hiçbir tesisin olmadığını yazdı.

"Uzaylıları görmek için" yapılan baskın çağrısında "Biz onların mermilerinden daha hızlı koşarız" deniyor.

Jackson Barnes adlı bir kullanıcı Facebook mesajında "Merhaba Amerikan Hükümeti. Bu bir şakadır ve planımı hayata geçirmeyi düşünmüyorum. Sadece 'beğeni' almak için yaptım. İnsanlar gerçekten üsse hücum etmeye karar verirse sorumlu ben değilim" diyor.

Komplo teorilerinde Amerikan ordusunun varlığını 2013'te kabul ettiği "Area 51" üssünde uzaylıların ve düşürülen UFO'ların tutulduğu öne sürülüyor. Komplo teorileri 1989'da Bob Lazar adlı, Area 51'de bir UFO üzerinde çalıştığını ve fizikçi olduğunu öne süren bir kişinin televizyon röportajından sonra başlamıştı.

Lazar, "UFO'yu parçalarına ayırdığını ve dünyadaki uzaylı yaşamına ilişkin resmi belgeleri gördüğünü" iddia ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
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