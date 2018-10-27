Sakatlarla boğuşan Galatasaray'a 5 sevindirici haber birden!

Üst üste yaşanan sakatlıklarla baş etmeye çalışan G.Saray'a dün iyi haberler geldi...

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisine yetişmeleri kesinleşirken, Henry Onyekuru, Fernando ve Sofiane Feghouli'nin de oynama umudu doğdu.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Onyekuru ile 19 Ekim'deki Bursaspor maçında sakatlanan oyunculardan Feghouli, dün düz koşulara başlarken, Fernando'nun da gelecek hafta içinde düz koşu çalışmalarına çıkabileceği belirtildi.

Galatasaray'da böylelikle sakat olan 7 oyuncudan 5'i, Fenerbahçe maçında forma giymeye hazır duruma gelecek.

28 Eylül'de sakatlanan Emre Akbaba'nın Aralık'ta sahalara dönmesi beklenirken, Schalke karşılaşmasında göğsüne top çarpması sonucu 'ciğer sönmesi' tespit edilen Nagatomo'nun durumu ise henüz netleşmedi.

DERBİDE EN UCUZ BİLET 150 LİRA

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın bilet fiyatlarını açıkladı. 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri 150 ila bin lira arasında değişiyor. Bilet satışlarına salı gününden itibaren başlanacak.

KAYNAK: HÜRRİYET