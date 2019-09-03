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Sakatlanma durumlarında ilk yapılması gerekenler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

03 Eylül 2019 Salı 14:34
Sakatlanma durumlarında ilk yapılması gerekenler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, spor yaralanmalarında sıkça rastladıkları“sakatlandım, ne yapmalıyım?” sorusuna cevap vererek, önemli bilgiler paylaştı.


‘Spor yaralanmaları’ denilen sakatlıkların tanım olarak gerçekleştirilen spor aktivesinde, antrenmanlarda meydana gelen yaralanmalara verilen genel isim olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Genel olarak spor yaralanmaları yetersiz kondisyon, yeteri kadar ısınamama, kazalar, kötü antrenman tekniği ve uygunsuz ekipman sebebi ile meydana geldiğini görmekteyiz. En sık gördüğümüz spor yaralanmalarının başında, kırık ve çıkıklar, diz yaralanmaları, burkulma ve incinmeler, aşil tendonu yaralanmalar ve kas ezilmeleri olarak sıralayabiliriz” bilgilerini verdi.



Sakatlandım, ne yapmalıyım?


“Sakatlandım, ne yapmalıyım?” sorusu cevap veren Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Sakatlığı hissettiğiniz andan itibaren aktiviteyi durdurun. Egzersize devam ettiğiniz takdirde vücudunuza daha fazla zarar verebilirsiniz. Bazı sakatlanmalar mutlaka doktor kontrolü gerektirirken bazıları ise kendi kendinize tedavi edebileceğiniz niteliktedir. Israrcı ağrılar, şişme, renk değişikliği ve uyuşma, yaralı bölgede aşırı hassasiyet, eklemlerinizde artmış hareket açısı doku altında basınç ile beraber duyulan ve hissedilen çıtırtılar sakatlığınız bu belirtilere sahip değil ise kendinizi evinizde dinlenerek, soğuk tedavisi uygulayarak rahatlatabilirsiniz. Fakat unutmayın ki şikayetlerinizin artması durumunda evde tedavinizi kesin ve en kısa sürede doktorunuza başvurun. Gerekli tedavi yapılmadığı takdirde daha farklı sonuçlar oluşturan sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:34
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