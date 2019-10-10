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Sakatlanan Dorukhan Toköz: Değnekleri atıyorum

Beşiktaş-Alanyaspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Dorukhan Toköz, tedavi gördüğü hastanede konuştu. Genç oyuncu, "En kısa zamanda döneceğim" ifadelerini kullandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:19
Sakatlanan Dorukhan Toköz: Değnekleri atıyorum

Alanyaspor maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Dorukhan Toköz, başarılı bir ameliyat geçirdi, moral olarak da kendisini toparlamaya başladı.

Beşiktaşlı futbolcu, "Kıkırdağımda onarım yapıldı, artık taburcu olacağım. Tedavime evimde devam edeceğim, iki hafta sonra da koltuk değneklerini atıp yürümeye başlayacağım." ifadelerini kullandı.

"Milli takım arkadaşlarımı burada görünce duygulandım"

Türkiye'nin her yerinden arayan, soran ve ziyaretine gelen insanlar olduğunu dile getiren Dorukhan, "Bu desteği görmek insanı mutlu ediyor. Milli Takım arkadaşlarımı burada kalabalık bir şekilde görünce ister istemez duygulandım. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:19
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