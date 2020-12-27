  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sakat gittiği Dünya Kupası'nda ikincilik elde etti
Spor

Sakat gittiği Dünya Kupası'nda ikincilik elde etti

Milli güreşçi Buse Tosun, geçirdiği operasyon ve vücudunda oluşan sakatlığa rağmen Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan gümüş madalya ile döndü - Buse Tosun: "Yaklaşık 6 ay önce omzumdan bir ameliyat geçirdim. Müsabakalara katılmadan bir hafta önce de dizimdeki yan bağlarda esneme olmuştu. Ben de MR çekimine gitmedim. Çünkü ciddi bir sıkıntı olduğunu hissetmiştim. Müsabakalara o şekilde katıldım ve güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum" - "Hedefim olimpiyatta altın madalya kazanmak. Olimpiyatlardan sonra hedefim büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bunu 23 yaş altında ülkeme daha önce kazandırmıştım"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:40:03 -
Sakat gittiği Dünya Kupası'nda ikincilik elde etti

YALOVA (AA) - ONUR ERDİK - Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun, elde ettiği başarıya giden yolda yaşadıklarını anlattı.

Buse Tosun, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 72 kilo finalinde mücadele etme başarısı gösterdi. Bulgar rakibi Yuliana Vasileva Yaneva'ya mağlup olan milli sporcu, gümüş madalya aldı.

Elde ettiği başarının ardından Yalova'ya dönen Buse Tosun, hazırlıklarını 90. Yıl Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Buse Tosun, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idman yapamayınca Dünya Kupası'na yeterince hazırlanamadığını söyledi.

Antrenman yetersizliğinin dışında önemli bir sakatlık da yaşadığını aktaran milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 ay önce omzumdan bir ameliyat geçirdim. Müsabakalara katılmadan bir hafta önce de dizimdeki yan bağlarda esneme olmuştu. Ben de MR çekimine gitmedim. Çünkü ciddi bir sıkıntı olduğunu hissetmiştim. Müsabakalara o şekilde katıldım ve güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Kadınlarda ilk defa yapılan Bireysel Dünya Kupası bizim için kaliteli bir organizasyondu. Bütün olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonları vardı."


- Hedefi Tokyo 2020'de altın madalya


Kadın Güreş Milli Takımı olarak güzel başarılara imza attıklarına inandığını ifade eden Buse Tosun, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu vurguladı.

Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Buse Tosun, "Hedefim olimpiyatta altın madalya kazanmak. Olimpiyatlar için 68 kiloda mücadele ediyorum. Olimpiyatlardan sonra hedefim büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bunu 23 yaş altında ülkeme daha önce kazandırmıştım." ifadelerini kullandı.

Daha önce yıldızlar, gençler ve büyüklerde madalyalar kazanan Buse Tosun, gençlerde 4 kez Avrupa şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikincilikleri elde ettiğini hatırlattı.

Buse Tosun ayrıca, Türkiye'de 23 yaş altı kategorisinde sadece iki kişiye ait Avrupa ve dünya şampiyonluğuna sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala
Dünya

Biden'dan Trump'a uyarı: Yıkıcı sonuçları olur, imzala

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paket..
Umut Ol’dan 500 aileye soba ve kömür yardımı
Aktüel

Umut Ol’dan 500 aileye soba ve kömür yardımı

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüten Türk yardım kuruluşlarından Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Kilis’in karşısında S..
Rıdvan Dilmen şampiyonluğa oynayan favori takımları açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen şampiyonluğa oynayan favori takımları açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın arasında geçeceğini söyledi.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay