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Spor Şakası yapılırken ciddiye bindi! Süper Lig'de Gomis bombası
Spor

Şakası yapılırken ciddiye bindi! Süper Lig'de Gomis bombası

Galatasaraylı taraftarlar gol hattında yaşanan kriz nedeniyle eski yıldızları Bafetimbi Gomis'in adını sosyal medyada yazarken olay bir anda ciddiyete bindi. 36 yaşındaki süper golcünün menajerinden açıklama geldi. Gomis'in menajeri Patrick Mendy, "Biz hazırız. Gomis çok mutlu olur" şeklinde açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 11:49:00 - 2022-01-25 11:51:44
Şakası yapılırken ciddiye bindi! Süper Lig'de Gomis bombası

Al-Hilal ile sözleşmesi biten 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis serbest kaldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu sezon yokları oynayan forvetlerin yerine Gomis'in olması halinde yaşanacak senaryoları sosyal medyada tartışırken olay bir anda ciddiyete bindi.

"Türkiye'ye dönmeye hazırız"

Fanatik'e konuşan Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Galatasaray'a mesaj yolladı. Mendy, "Türkiye'ye dönmeye hazırız. Galatasaray'a açığız. Eğer onu isterlerse yarım kalan hikayesini tamamlamak için dönmekten dolayı çok mutlu olacak" dedi.

Taraftarla arası çok iyi

Galatasaray'da oynadığı tek sezonda gol kralı olan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla bağını hiç koparmadı. Galatasaraylı taraftarların büyük bölümü Gomis'in dönmesine sıcak bakıyor.

 

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