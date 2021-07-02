Sakarya’ya şehir hastanesi mi yapılacak? Sakarya şehir hastanesi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Sakaryalılara şehir hastanesinin müjdesini verdi.

Sakarya’ya şehir hastanesi mi yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yakında Sakarya'ya da bin yataklı bir şehir hastanesinin kazandırılacağı müjdesini vererek, "İhalesi tamamlandı, inşallah yakında yapımına başlıyoruz. Şehir hastanesiyle birlikte 100 yataklı acil durum hastanesi de inşa ediyoruz." diye konuştu. Erdoğan, “İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemiz ile birlikte artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılama konusuna da değindi. Erdoğan, “Biz Türkiye'yi sağlıktan kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Koronavirüs salgını sürecinde bırakın gelişmekte olan ülkeleri falan gelişmiş ülkeler bile neler yaşadı. Aşıyı para ile yapıyorlar, 50 sterlin gibi paralar istiyorlar. Biz ücretsiz yapıyoruz. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkemizi korumalarını bekliyorum.” diye konuştu.