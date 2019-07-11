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Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim Nalbant oldu

Sakaryaspor’da haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul, bugün Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
Sakaryaspor’un yeni başkanı İbrahim Nalbant oldu

Sakaryaspor’da haziran ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul, bugün Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya tek liste olarak giren İbrahim Nalbant kulübün yeni başkan oldu.


Sakaryaspor Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrenin başında elektriklerin kesilmesi, kongre üyelerinin tepkisini çekti. Yağmur dolayısıyla tesis binasında yapılan kongrede elektriklerin de olmaması, üyelere zor anlar yaşattı. 23 Haziran’da gerçekleştirilen ve İbrahim Nalbant ile Cumhur Genç’in aday olduğu Olağanüstü Genel Kurul, Divan Başkanlığı’nın açık oylama talebi sonrasında karışmış, çıkan arbedenin ardından İbrahim Nalbant adaylıktan çekilmişti. Nalbant’ın çekilmesinin ardından Cumhur Genç de adaylıktan çekilmiş ve kongre yapılamamıştı.


Sakaryaspor Başkanı Cevap Ekşi’nin yeniden kongre kararı almasıyla birlikte yapılan kongrede yeniden aday olan İbrahim Nalbant, seçime tek aday olarak girdi ve yeni başkan oldu. Nalbant açıklamasında, "Sakaryaspor ile ilgi çok iyi projelerimiz var. Hak etmediğimiz bir yerdeyiz. İnşallah bu camiayı tüm Sakarya’nın desteği ile ayağa kaldıracağız" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
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