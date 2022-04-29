Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor

10 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükselen Sakarya temsilcisi, şampiyonluk kupasına yarın evinde karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçının ardından kavuşacak.

Sakaryaspor, kupayla şehri dolaşarak şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaşacak.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun önemli olduğunu söyledi.

Başarının en büyük mimarlarının futbolcular olduğunu vurgulayan Şanlı, "Burada taraftarın, camianın, başkanın, yöneticilerin, belediye başkanımızın, tüm Sakarya halkının çok büyük emeği var. Benden önce Ercüment hoca buradaydı, ona da teşekkür etmek gerekir, çok büyük emeği var. Ben geldiğimde çocuklar bir hikaye yazıyordu o hikayeyi tamamladılar. Güzel bir hikaye, sonu güzel bitti." diye konuştu.

Şanlı başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek, Sakaryalı olarak ekibin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu kaydetti.

"Eski günlere dönme adına birlik ve beraberlik olma zamanı"

Herkesi Sakaryaspor'a destek olmaya çağıran Şanlı, "Bir tane Sakaryaspor'umuz var. Ülke futboluna çok büyük hizmetler etmiş hem takım olarak hem de bireysel oyuncu olarak çok fazla oyuncu yetiştirmiştir. O yüzden o eski günlere dönme adına birlik ve beraberlik olma zamanı." dedi.

Şampiyonluk sevinciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Şanlı, "Anlatamazsınız, yaşamanız gerekiyor. Ben çok kısa süre yaşadım. Belki günlerce uyumadım, arkadaşlar, oyuncu grubu da biliyor. Onlar bizden daha stresliydi. Daha çok baskı altındaydı ama çok şükür... Uzun bir hikaye bu. Böyle tek bir kelimeyle anlatılacak bir şey değil ama şöyle söyleyeyim; çok üzüldük ama en çok sevinen biz olduk." ifadelerini kullandı.

"Bu şehirde birlik ve beraberlik, birbirine destek olduğu sürece başarılar gelir." diyen Tuncay Şanlı, "Hemen bir anda hedefe de kitlenmemek gerekiyor. Şu anda evet, bir üst lige çıktık. Burada önce kalıcı olmak, iyi bir planlama yapmak, aidiyet duygusu olan oyuncu grubunu da buraya katmak, altyapıdan da oyuncular çıkartmak gerekiyor. O yüzden bu da uzun bir süreç, kısa vadede çok büyük hedef koymamak gerekiyor ama Sakaryaspor'un olduğu yerde hedef vardır. Hem lige kalite, renk katacaktır hem de taraftarımızla farklı bir atmosfer olacak." şeklinde görüş belirtti.

Ümit Kurt: "İnşallah bu şampiyonluk başarıların başlangıcı olur"

Futbolcu Ümit Kurt da şampiyonluğun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şampiyonluğun başarıların başlangıcı olmasını dileyen Kurt, "İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Tabii ki geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşayan bir Sakaryaspor camiası vardı. Sezona başlarken çok demoralize olmuş, yaralanmış bir camia vardı çünkü finalde kaybetti bu camia. Neticesinde biz stresin, sorumluluğun altından, takım arkadaşlarımızla yönetimimizle Ercüment hocayla Tuncay hocamızla hep birlikte kalkmasını bildik. Şehre şampiyonluğu getirdik. Daha önce de şampiyonluklar yaşadım ama en güzeli buydu diyebilirim." diye konuştu.

Futbolcu Mehmet Yıldızaç da mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Anlatılmaz bir duygu. Hala şaşırıyoruz, inanılmaz bir mutluluk var üzerimizde. Şehrimiz, taraftarımız yanımızdaydı, destekliyordu bizi. Onlara da teşekkür etmek lazım. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Benim ve takım için güzel bir sezon geçti." ifadelerini kullandı.