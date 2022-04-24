Sakaryaspor şampiyon mu oldu? Sakaryaspor kaçıncı lige çıktı?
Sakaryasporlu taraftarlar ligin bitimine iki hafta kala gelen şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor. Peki, Sakaryaspor hangi lige çıktı?
Sakaryasporlu taraftarlar büyük coşku yaşıyor. Peki, Sakarya seneye hangi ligde oynayacak?
Sakaryaspor şampiyon mu oldu? Sakaryaspor kaçıncı lige çıktı?
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bitime iki hafta kala Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Antalya'daki maçın bitiş düdüğüyle beraber Sakarya'daki taraftarlar kent merkezindeki Çark Caddesi'nde toplandı.
Burada meşale yakan taraftarlar Demokrasi Meydanı'na kadar alkışlarla yürüdü.
Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy oluşturup kentte tur attı.