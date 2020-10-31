  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'dan İzmir'e yardım eli uzandı
Aktüel

Sakarya'dan İzmir'e yardım eli uzandı

1999 Marmara Depremi'ni yaşayan kentten, temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tır bölgeye hareket edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:11:49 -
Sakarya'dan İzmir'e yardım eli uzandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'dan merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e yardım tırı gönderilecek.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan tır, vatandaşlar tarafından getirilen ilk yardım malzemeleri, kışlık giyecek, battaniye, ısıtıcı, hijyen ürünleri, oyuncak, su, kişisel bakım ürünleri gibi yardımları bölgeye ulaştıracak.

Yardım yapan vatandaşlardan Enes Dinek, AA muhabirine İzmir'de üzücü bir depremin yaşandığını ve bu kapsamda bölge halkına katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Sakarya'nın da deprem acısını yaşayan bir şehir olduğuna işaret eden Dinek, "1999 depremini yaşadığımız, o acıları tattığımız için İzmir, Elazığ ve Van'ın da psikolojisini anlıyoruz. Biz de elimizden geldiğince yardımımızı yaptık. Acılarının bir an önce dinmesini diliyorum." diye konuştu.

Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, akşam saatlerinde İzmir'e hareket edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman
Gündem

Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman

İslam düşmanlığının köpürtüldüğü Fransa’da, Notre Dame Kilisesi’ne yönelik zaman ayarlı provokatif saldırı Müslümanlara mâl edilmeye çalışıl..
NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor
Gündem

NATO'nun YATA'sı İYİ Parti'ye kadro yetiştiriyor

Bir dönem şuan FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile çalışan ülkücü gençler, "Kavuncu, gençleri,..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay