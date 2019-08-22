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Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 7 ayında 131 ülkeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya, yılın 7 ayında 131 ülkeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya'dan temmuzda 511 milyon 383 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Haziranda 331 milyon 948 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren kent, ihracatını bu ay yüzde 54 artırdı.

Sakarya, başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3,5 katkı sağladı.

Toplam 131 ülke

Kentten yılın 7 ayında toplamda 131 ülke ve 11 serbest bölgeye 3 milyar 150 milyon 626 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-temmuz aylarındaki toplam ihracatının yüzde 92'lik kısmı bu alanda gerçekleşti.

Sakarya, otomotiv sektöründe ocak-temmuz döneminde 2 milyar 899 milyon 546 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 40 milyon 348 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 36 milyon 110 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 29 milyon 850 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 28 milyon dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

Bu yılın 7 ayında geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 272,89 ile "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 131,12 ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

En çok ihracat Birleşik Krallık'a

Bu yıl ocak-temmuz döneminde en çok ihracat 341 milyon 528 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 317 milyon 145 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri sırayla Almanya, İspanya ve İsrail izledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. Toyota
  8. TürkTraktör
  9. Otokar
  10. Sakarya
  11. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  12. otomotiv

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