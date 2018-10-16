THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Sakarya'daki vahşetle ilgili bir kişi gözaltında

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir köpeğin ağaçta asılıhalde bulunmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

16 Ekim 2018 Salı 11:38
Sakarya'daki vahşetle ilgili bir kişi gözaltında

Caferiye Mahallesi'nde, ormanlık alanda bir köpeği ağaca iple asılı halde gören vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Fındık ağacına iple asılarak telef edilen köpeğin sahibi M.Ö, köpeğinin, komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle asıldığını iddia etti.

Jandarma ekiplerince aranan şüpheli R.B, ilçe jandarma komutanlığına teslim oldu.

R.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:38
  1. Sakarya
  2. Kocaali
  3. Vahşet
  4. köpeği ağaca astılar
  5. Hayvanlara şiddet
  6. 1 kişi gözaltında

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) aday adayları açıklandı
    1. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)..
    2. Türkiye ve Rusya denetleyecek!..
    3. İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu..
    4. Selülit oluşmaması için...
    5. "Suriyelileri ülkesine gönderecek..
    6. Bakıcısını öldüren deve kasaplara..
    7. Bu kadarı tesadüf olamaz! Yoksul..
    8. Kral Selman ve Pompeo'dan sözde 'Cemal..
    9. İstanbul'da silah kaçakçılarına..
    10. Makarnanın püf noktası
    11. Fas'ta korkunç kaza! İki tren çarpıştı
    12. MHP'li vekilden Fatma Şahin'e çağrı!
    13. Drone gören yaşlı amcanın komik tepkisi
    14. Can Dündar kırmızı bültenle aranıyor
    15. Emine Erdoğan: Yerli tohumun peşine..
    16. Fas'ta tren faciası! Kafa kafaya..
    17. ABD'li senatörden S. Arabistan'ı şok..
    18. Vatan haini Can Dündar hakkında..
    19. Hakim ve savcı atama sonuçları
    20. Henüz 20 yaşındaydı... İsyan ettiren..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?