Sakarya'daki vahşetle ilgili bir kişi gözaltında

Caferiye Mahallesi'nde, ormanlık alanda bir köpeği ağaca iple asılı halde gören vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Fındık ağacına iple asılarak telef edilen köpeğin sahibi M.Ö, köpeğinin, komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle asıldığını iddia etti.

Jandarma ekiplerince aranan şüpheli R.B, ilçe jandarma komutanlığına teslim oldu.

R.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.