Sakarya'daki silahlı saldırılar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin öldüğü 2 ayrı silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı M.N.Ş'nin Küpçüler Mahallesi'nde dün gece yapılan nişan merasimine giden S.Ç, silahla çevreye ateş açtı.

Saldırıda, M.N.Ş ile genç kızın babası K.Ş, annesi M.Ş. ve H.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bu arada, genç kızın eniştesi, saldırganın ise kardeşi olan M.Ç, olayı haber alır almaz hastaneye gitmek üzere yola çıktı. M.Ç, Karasu Çevreyolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde kendisine yol vermediği gerekçesiyle 54 ADG 864 plakalı otomobil sürücüsü R.A. (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen M.Ç, tabancayla otomobil sürücüsü R.A. ile araçta bulunan D.B'ye ateş açtı.

Sürücü R.A. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan D.B. ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan M.Ç, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

M.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer olayın şüphelisi S.Ç'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.