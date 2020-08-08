  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya'daki silahlı saldırılar

Erenler ilçesinde bir kişinin öldüğü 2 ayrı silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:41:52 -
Sakarya'daki silahlı saldırılar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin öldüğü 2 ayrı silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı M.N.Ş'nin Küpçüler Mahallesi'nde dün gece yapılan nişan merasimine giden S.Ç, silahla çevreye ateş açtı.

Saldırıda, M.N.Ş ile genç kızın babası K.Ş, annesi M.Ş. ve H.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bu arada, genç kızın eniştesi, saldırganın ise kardeşi olan M.Ç, olayı haber alır almaz hastaneye gitmek üzere yola çıktı. M.Ç, Karasu Çevreyolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde kendisine yol vermediği gerekçesiyle 54 ADG 864 plakalı otomobil sürücüsü R.A. (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen M.Ç, tabancayla otomobil sürücüsü R.A. ile araçta bulunan D.B'ye ateş açtı.

Sürücü R.A. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan D.B. ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan M.Ç, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

M.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer olayın şüphelisi S.Ç'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret..
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı
Spor

Balotelli Süper Lig'de! İşte yeni takımı

2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaştığı öne sürüldü...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı