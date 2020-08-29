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Aktüel Sakarya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Sakarya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:58:40 -
Sakarya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Önceki gün Çeltikler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan Dağcan E. (25), Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Şahin D'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

- Olay

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan Sabahattin D. (77) ve torunu Şahin D. ile Dağcan E. arasında çıkan silahlı kavgada Sabahattin D. hayatını kaybetmiş, Dağcan E. ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınmış, Şahin D. ise olayın ardından kaçmıştı.


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