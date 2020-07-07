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Gündem

Sakarya'daki patlamaya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: Fabrika sahiplerinin de sorumluluğu var

Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yapıldı. Açıklamada patlamadan fabrika sahiplerinin de sorumlu oldukları belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:17:00 -
Sakarya'daki patlamaya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: Fabrika sahiplerinin de sorumluluğu var

Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma hakkında açıklama yapıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, patlamada kusur ve ihmali bulunduğu değerlendirilerek gözaltına alınan fabrika sorumlu müdürü A.A, fabrika müdürü H.A.V, genel usta başı E.Ö. ve iş güvenliği uzmanı A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

"Fabrika sahiplerinin de sorumluluğu var"

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun imzası ile yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüphelilerin ve alınan 100' ün üzerindeki diğer çalışanların, birbiri ile örtüşen beyanları, bir bütün halinde değerlendirildiğinde; işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak, iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan, tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlülüğünün de bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilmiş olup, 7 Temmuz 2020 günü sabah saatlerinde gözaltı talimatı verilmiştir. Fabrika sahipleri gözaltına alınmış olup, ifade işlemlerine devam edilmektedir. Soruşturma bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmektedir."

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Yorumlar

Mining

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde : 4 ' te iş kazalarında işverenin "kaçınılmaz olarak sorumludur" deniyor. Bütün patlamalar , yıkımlar ve ölümler ile yaralanmalardan sadece usta başılar ile iş güvenliği uzmanı sorumlu tutulamaz. Savcılar İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununundaki işverenin yükümlülük ve sorumluluklarını umarım iyi görür ve değerlendirirler. Adaletin hakkaniyetli şekilde tecelli etmesini sağlarlar.
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İşsiz

1 yıl önce kesinleşen cezanın kaç gününü yatmışlar? Sorumlu oldukları kanunen sabitken neden bu güne kadar beklenildi? Fabrikadan bilgisayar kasalarının çıkarıldığı ile ilgili haberlerden haberi olan var mı?
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