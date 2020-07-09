Sakarya'daki patlamada şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın (32) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın Afyonkarahisar’daki ailesine acı haber ulaştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada 3 kişi şehit olurken, 11 kişi ağır yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın Afyonkarahisar’ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gelerek bilgi aldı.

İncelemenin ardından Bakan Soylu şu açıklamalarda bulundu:

* Geçen hafta Cuma günü Hendek'te gerçekleşen, patlamadan sonra savcılarımızın ve ilgili arkadaşlarımızın koordinasyonuyla birlikte oradaki patlayıcı maddelerin durmamasına yönelik karar alındı.

* Nereye taşınabileceği konusunda bir iki alternatif ortaya konuldu. Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı, hem buraya hem de buradan farklı olan başka bir noktaya taşınmaya başladı.

* Ormana yakın olması sebebiyle buranın çok doğru olacağı konusunda karar verdiler.

* Başlarında Ankara'dan gönderdiğimizin Jandarmaya bağlı patlayıcı timi vardı. Savcıların ve ilgili ekiplerin koordinesinde 15 tonluk patlayıcı işlemi gerçekleştirildi.

* Son 1- 1.5 tonluk patlayıcı varken hepimizi üzen bu olay başımıza geldi.