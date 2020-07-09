Sakarya'daki patlamada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu! Üç kente şehit ateşi düştü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı. Patlamada 3 jandarma personeli şehit olurken, biri ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

İndirilme sırasında patlama

İçişleri Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

Manisa

Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın şehit olduğu haberi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Uludurebent Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış'tan alan anne Fatma Yazar (55) ile çiftçi baba Mesut Yazar (57), büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Tekirdağ

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz de şehit oldu.

Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber ulaştı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin komşuları da evlerine Türk bayrakları astı.

Acı haberi alan şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, evin önüne taziye çadırı da kuruldu.

Afyonkarahisar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada 3 kişi şehit olurken, 11 kişi ağır yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın Afyonkarahisar'ın Sümer Mahallesi'ndeki ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince acı haber verildi.