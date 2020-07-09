Sakarya'daki patlamada kaç kişi öldü?

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama için çalışmaların devam ettiği esnada bir patlamanın daha meydana geldiği öğrenildi. Adapazarı Taşkısığı bölgesinde meydana gelen patlamanın, fabrikada patlamayan havai fişeklerin götürüldüğü araçta meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

Patlamanın sesi birçok alandan şiddetli bir şekilde hissedildi ve dumanlar aniden yükseldi. Bölgeye sağlık ekiplerinin yönlendirilmesinin ardından valilik ve Süleyman Soylu'dan açıklamalar geldi.

Sakarya valisi "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleşti. Son 1 - 1,5 tonluk bir patlayıcı varken bu olay, hepimizi üzen bu olay başımıza geldi." dedi.