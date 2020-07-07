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Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 02:06:00 -
Sakarya'daki fabrika patlamasında yeni gelişme

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşının savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Hendek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan 1 sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da kadın iş güvenliği uzmanının yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükselmişti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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Yorumlar

denetmen

Keşke, içişleri bakanı süleyman soylu'yu "bu fabrika daha 3 ay önce denetlenmişti" diyecek kadar şaşırtan o denetimi yapan 'denetmen' şahıs da bi çağrılıp "arkadaş!Nasıl denetledin sen bu fabrikayı?" diye kulağı çekilseymiş?
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Harun

Eee patron suçsuz herhalde.Gece bekçisinide unutmayın belki o da suçludur.Müsiad’çı kardeşlerimiz yemekte işçileri düşünürken patronu unutmuşlar herhalde
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