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Yerel Sakarya’daki alçaklığın hesabı soruluyor! Bayrağımıza hakaret eden meczuba gözaltı
Yerel

Sakarya’daki alçaklığın hesabı soruluyor! Bayrağımıza hakaret eden meczuba gözaltı

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Sakarya’daki alçaklığın hesabı soruluyor! Bayrağımıza hakaret eden meczuba gözaltı

Sakarya'da sosyal medyadan Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark alanındaki Türk bayrağına yönelik sosyal medya mecralarında hakaret ve küfür içerikli ifadeleri kullandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu belirlenen şüpheliyle ilgili güvenlik birimlerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, zanlı hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

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