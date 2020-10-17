  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:45:50 -
Sakarya'da Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan yolcu minibüsünün şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yunus ekibinin önceki gün sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı kovalarken yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, gözaltına alınan kaçan araçtaki 2 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Yunus ekibi, önceki gün sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir aracı kovalarken Erenler Mahallesi 1139 Nolu Sokak'ta yolcu minibüsüyle çarpışmış, motosikletten düşen 2 polis memuru yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan polis memurlarından Mehmet Tekcan şehit olmuş, tedavisi devam eden Özkan Aslan'ın ise vücudunda kırıklar bulunduğu belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400'lere ait yeni görüntü ortaya çıktı
Gündem

S-400'lere ait yeni görüntü ortaya çıktı

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin test edildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun sosyal me..
Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası
Gündem

Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan akılalmaz açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da Ermenistan gü..
AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay