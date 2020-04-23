Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirlerince alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sakarya’da yaptığı uçurtmayı uçurmak isteyen çocuğa devriye polisi yardım etti.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi’nde ikamet eden 10 yaşlarındaki Muahammet Raşit Akkoyun, yaptığı uçurtmayı kısıtlama nedeni ile uçuramadı. Devriye olarak görev yapan polis memurunu gören Akkoyun, polisten uçurtma uçurması için yardım istedi. Çocuğun yardımına sessiz kalmayan polis memuru uçurtmayı minik Akkoyun ile birlikte uçurdu.