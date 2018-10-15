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Sakarya'da vahşet! Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü

Sakarya'nın 'nın Kocaali ilçesinde R.B. (48), iddiaya göre, tavuklarını yediği gerekçesiyle komşusu M.Ö.'nün (50) köpeğini iple ağaca asarak öldürdü. R.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:50
Sakarya'da vahşet! Köpeği, tavuklarını yediği için ağaca iple asıp öldürdü

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

Komşusundan şikayetçi oldu

Jandarmaya ifade veren M.Ö., köpeğinin komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti. M.Ö., şüpheli R.B.'den şikayetçi oldu.

SAKARYA'NIN KOCAALI ILCESINDE BIR KOPEK, TAVUKLARI YEDIGI GEREKCESIYLE BAHCEDE IPLE AGACA ASILARAK OLDURULDU. OLAY YERINE GELEN JANDARMA, VAHSETI GERCEKLESTIREN KISIYI YAKALAMAK ICIN CALISMA BASLATTI.FOTOGRAF-KOCAALI-DHA

'Tarifsiz acı'

Vahşet karşısında büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirten Hayvan Koruma Gönüllüleri Derneği Üyesi Gaffur Paçalı ise bu acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bir canı asmış. 'Hayvan tavuklarımı yiyor, bahçeme geçiyor' diye hayvanı asmışlar. Şu hayvan poposu yere değdiği için ölene kadar çektiği acıyı tarif etmem mümkün değil. Burada bu tür vakalar genellikle yaşanıyor ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Allah kahretsin bunu yapanı. Tüm hayvanseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli R.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKARYA'NIN KOCAALI ILCESINDE BIR KOPEK, TAVUKLARI YEDIGI GEREKCESIYLE BAHCEDE IPLE AGACA ASILARAK OLDURULDU. OLAY YERINE GELEN JANDARMA, VAHSETI GERCEKLESTIREN KISIYI YAKALAMAK ICIN CALISMA BASLATTI.FOTOGRAF-KOCAALI-DHA

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:50
  1. Sakarya
  2. Vahşet
  3. Hayvanlra şiddet
  4. Köpeği iple asıp öldürdü

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