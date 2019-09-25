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Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 2 gözaltı

Operasyonda 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:57
Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 2 gözaltı

Sakarya'da 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16Eylül'de uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 2 kilo 130 gram sentetik uyuşturucu ile 999 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan İ.İ. (52) ve Ş.A.K. (49), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:57
  1. sentetik uyuşturucu
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. uyuşturucu madde ticareti yapmak
  4. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı

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