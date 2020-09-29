  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu tutuklandı
Aktüel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:24:04 -
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar çerçevesinde şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Zanlıların uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 200 gram esrar ile 20 paket "Afgan macunu" olarak bilinen esrar ele geçirildi. Afganistan uyruklu Nawab Ç. (26) ve Ümit E. (20) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu
Gündem

Parayı orada buldu! Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Youtube kanalı açtığını duyurdu.

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Ermenistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir aç..
Azerbaycan'dan Ermenistan'ı zora sokacak açıklama: Dünyadan gizliyorlar
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'ı zora sokacak açıklama: Dünyadan gizliyorlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay