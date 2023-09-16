Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Sakarya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheliyi yakalandı.
Ekiplerce yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. (İLKHA)