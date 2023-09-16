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Yerel Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Yerel

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 11:15:00 -
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheliyi yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. (İLKHA)

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