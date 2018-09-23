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Sakarya’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 kişi yaralı

Sapanca ilçesinde otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:45
Sakarya’da trafik kazası: 1’i çocuk 4 kişi yaralı

Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe yönüne giden Mehmet Tuna A. yönetimindeki 41 SP 978 plakalı otomobil, Yanık Mahallesi’nde cadde üzerinde dönüş yapan Ümit A. yönetimindeki 34 KF 6211 plakalı panelvana çarptı.

Kazada panelvan sürücüsü Ümit A. ve aynı araçta bulunan Bilal K. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Gülden A. ve 6 yaşındaki oğlu Ömer Çınar A. yaralandı. İlk tedavileri kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yararılar ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:45
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