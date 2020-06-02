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Aktüel

Sakarya’da trafik kazaları KGYS’ye yansıdı

Sakarya’da 2020 yılı Mayıs ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:14:29 -
Sakarya’da trafik kazaları KGYS’ye yansıdı

Sakarya’da 2020 yılı Mayıs ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.


Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Mayıs ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Mayıs ayında meydana gelen ve KGYS’ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.


Yayınlanan görüntülerde; Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağı’na hızla giren ve önündeki kasisi son anda fark eden çöp kamyonun ani fren yaparak devrilmesi yer aldı. Diğer bir kazada ise Çevreyolu Caddesinde bulunan Karasu kavşağına hızla giren bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje ve daha sonrasında ise yol kenarında park halinde duran araca çarpması görülüyor. Kaza anında kavşakta bulunan seyyar satıcı ile bir vatandaş ise kazayı kıl payı atlatarak kaçışma anları da görüntülere yansıdı. Son kaza görüntüsünde ise, Sakarya Caddesi üzerinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen tıra, yağışın da etkisiyle yolda duramayarak arkasından gelen bir midibüsün çarpması yer alıyor.

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