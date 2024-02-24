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Yerel Sakarya'da tefecilik operasyonu
Yerel

Sakarya'da tefecilik operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-02-24 03:50:00 -
Sakarya'da tefecilik operasyonu

Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli yargılandı. Zanlılardan O.L. ve M.G, tefecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden birisi salıverildi, diğer 11 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan O.L. ve M.G, tefecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de sulh ceza hakimliğince salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenlenmiş, adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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