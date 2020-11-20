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Aktüel Sakarya'da tartıştığı üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
Aktüel

Sakarya'da tartıştığı üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:21:38 -
Sakarya'da tartıştığı üvey oğlu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'da tartıştığı üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 1151. Sokak'ta ikamet eden Mustafa Yavuz (39), henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 15 yaşındaki üvey oğluyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Yavuz'un dolabın üzerine koyduğu tabancayı alan üvey oğlu ateş açtı.

Silah seslerini duyanlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlının karakola teslim olduğu öğrenildi.

Yavuz'un cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

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