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Aktüel

Sakarya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:15:59 -
Sakarya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye para cezası

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehaneye çevrilen bir evde oyun oynayan 16 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında salgının yayılımının engellenmesine yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve kontroller kapsamında Adapazarı ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

Baskında, boş bulunan ve kıraathane şeklinde düzenlenen evde, 15 kişinin oyun oynadığı tespit edildi.

Oyun oynayan 15 kişi ve ev sahibine, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Ayırca ev, belediye ekiplerince mühürlendi.

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