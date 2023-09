Sakarya'da sondaj vuruldu! Müjde tüm Türkiye'ye verildi: Birden yerin altından fışkırdı! Hala fırsat arıyorlar

Altyapı yatırımlarına ve Sakarya’nın her bir damla suyuna değer veren anlayışla çalışmalarını yürüten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “10 ilçemizde tamamladığımız sondaj çalışmaları ile 25 farklı yeni su kaynağını inşaat, mekanik ve elektrik gibi işlemlerinin tamamlanması sonucunda Sakarya’ya kazandıracağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bulunan yeni su kaynaklarının Sakarya’ya kazandırılması ile alakalı açıklamalarda bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Pamukova, Sapanca ve Taraklı ilçelerinde toplam 25 ayrı noktada keşfedilen yeni içme suyu kaynakları muhtelif inşaat, mekanik, elektrik ve revizyon işlerinin tamamlanması ile Sakarya’ya uzun yıllar boyunca hizmet edecek. Nüfus artış hızını göz önünde bulundurarak Sakarya’nın mevcut kaynaklarının kayıplara uğramaması ve geleceğe eksiksiz şekilde taşınması için alternatif kaynak arayışları hız kesmeden devam ediyor. Hayata geçirdiği çalışmalarla bu şehrin yarınlarına dahi hizmet ettiklerini belirten Yüce, “ Suyun önemini her geçen gün daha da iyi anladığımız bugünlerde biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Gayretlerimiz ile şehrimize yeni projeler ve yeni su kaynakları kazandırıyoruz. Son teknoloji sistemlerimiz sayesinde suyun yolculuğunu an be an takip ediyoruz. Kayıp ve kaçak olan noktalarda çalışmalarımızı hızla başlatıyor ve Sakarya’nın tek bir damla suyunun israf olmasının önüne geçiyoruz. Bu düşünce ile hareket ederek şehrimizin içme suyu kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde taşıyacağız” dedi.

“10 ilçemizde 25 farklı su kaynağı bulduk”

Şehrin suyunu en iyi şekilde koruduklarını aktaran Yüce, “ Bizim en kıymetli su kaynaklarımızdan biri olan, aynı zamanda şehrimizin turizm değerlerinin başında gelen Sapanca Gölü’nün ömrünü uzatmak ve üzerindeki yükü bir nebzede olsun hafifletmek için sondaj çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tamamladığımız çalışmalar çerçevesinde 10 ilçemizde 25 farklı su kaynağı bulduk. Bu kaynaklarımızı hızla bölgelerimize kazandırmak için çalışmalara başladık. Dünyanın pek çok farklı noktası kuraklıkla mücadele ederken bizler doğru yürüttüğümüz su politikaları sayesinde bulduğumuz yeni kaynaklarla adeta örnek oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya’mızın suyunu en iyi şekilde korurken vatandaşlarımızdan da su kullanımı konusunda aynı özeni göstermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.