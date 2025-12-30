Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Türkiye’nin son hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi. Yunanistan ve İsrail basınında yer alan haberlerde, Ankara’nın attığı adımların dengeleri Türkiye lehine çevirdiği belirtildi. Bazı yayın organları gelişmeleri “rezil olduk” ifadeleriyle manşetlerine taşırken, değerlendirmelerde Atina–Tel Aviv hattında artan rahatsızlık ve gerilime vurgu yapıldı.

Yunanistan merkezli Philenews, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon filosuna katılmasıyla birlikte bölgede daha iddialı bir pozisyona geçeceğini yazdı.

Ankara’nın Karadeniz’de yaşanan son insansız hava aracı olaylarının ardından bazı Eurofighter’ları bölgede devriye görevine ayırabileceğini öne süren yazar, uçakların büyük bölümünün ise farklı stratejik görevlerde kullanılacağını söyledi.

Yunanistan’ın Rafale filosunu sayısal olarak geride kaldığına değinen yazar, "tüm teslimatlar tamamlandığında Türkiye’nin elindeki Eurofighter sayısı 44’e ulaşacak" dedi.

İngiltere’den alınacak 20 yeni Eurofighter’ın Tranche 5 olması halinde, nitelik bakımından da Türkiye’nin üstünlük sağlayacağı görüşü paylaşıldı.

Yunan basını, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava dengesinin Ankara lehine değişebileceğini açık şekilde yazdı.

Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin Eurofighter’larla geçici bir boşluğu kapattığı, F-35 sürecinin yeniden açılması halinde ise hava üstünlüğünü kalıcı hale getireceği kaydedildi. Atina yönetiminin Rafale filosunu genişletme ve daha gelişmiş versiyonlara geçme planları da bu endişeyle ilişkilendirildi:

"Ankara’nın hedefi net. Türkiye’nin Eurofighter’ları yalnızca geçici bir çözüm olarak görmüyor. Ege’de Yunanistan’ın artan askeri kapasitesine doğrudan karşılık verecek. TF Kaan projesi tamamlanana kadar hava kuvvetleri güçlü tutulacak"

İsrail basınından i24 ve Calcalist de ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik mesajlarını öne çıkardı.

Haberlere göre Trump, önümüzdeki günlerde sürpriz kararlar alınabileceğini söyledi ve Türkiye’ye F-35 satışı ihtimalini gündeme getirdi. İsrail basını, bu açıklamayı Washington-Ankara hattında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirdi.

Florida’daki Mar-a-Lago görüşmesi sonrası konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Benim arkadaşım” ifadesini kullandı. Netanyahu’nun da Erdoğan’a saygı duyduğunu söyleyen Trump, Türkiye’ye satılacak F-35’lerin İsrail’e karşı kullanılmayacağını dile getirmişi.

İsrail medyası, "Netanyahu rezil oldu" başlığına yer verirken Tel Aviv’de alarm zilleri çaldı.