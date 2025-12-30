  • İSTANBUL
Oreşnik, Belarus'ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı
Oreşnik, Belarus'ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerine devam ederken, Avrupalı ülkelere gözdağı niteliğinde bir adım attı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Oreşnik Füze Sistemi’nin Avrupa’daki Rus müttefiki Belarus’ta resmen muharebe görevine başladığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna ile barış görüşmelerine devam ederken, Avrupalı ülkelere gözdağı niteliğinde bir adım attı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Oreşnik Füze Sistemi’nin Avrupa’daki Rus müttefiki Belarus’ta resmen muharebe görevine başladığını duyurdu.

 

Bakanlık açıklamasında, "Belarus Cumhuriyeti’nde, mobil kara füze sistemi Oreşnik ile donatılmış bir birimin görev nöbetine başlaması münasebetiyle resmi bir tören düzenlendi. Askeri nöbet değişimlerinin tamamlanması sırasında Roket Kuvvetleri ve Topçu Birliği (RVSN) bayrağı çekildi. Fırlatma, iletişim, güvenlik ve enerji temini görevlerini yürüten savaş personeli ile füze sistemi araçlarının mekanik-sürücüleri, görev nöbetine başlamadan önce modern eğitim ve simülasyon araçlarıyla yeniden eğitimden geçti. Belarus Cumhuriyeti’nde, Rus askerlerinin görev nöbeti tutması ve yaşam şartlarının sağlanması için önceden tüm gerekli şartlar oluşturuldu. Birimin personeli, yeni görev devriye bölgelerini öğreniyor" ifadeleri kullanıldı.

