Adımlar peş peşe geldi: Sağlıkta devrim gibi yenilikler

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, MHRS üzerinden bu yıl toplam 388 milyon 95 bin 539 randevu alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025'te çalışmalar, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "vizyonu doğrultusunda "Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık" modelini esas alarak sürdürüldü. "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek", "Dumansız Türkiye", "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" gibi kampanyalarla, hastalanmadan önce sağlığı önceleyen bir yaklaşımla toplumda sağlıklı yaşam kültürü oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, pek çok yeniliği hayata geçirdi. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, 2025'te, 40-69 yaş arasındaki 1 milyon 40 bin 885 kişiye mamografi taraması yapıldı. Ulusal Mamografi Raporlama Sistemi sayesinde son bir yılda 25 binden fazla kadında kanser erken teşhis edildi. Daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda, yaklaşık 15 milyon vatandaş kanser taramalarına davet edildi.